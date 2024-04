Rimpasto in giunta: settimana decisiva per Vozza. Il gruppo di De Angelis chiede la testa e (la poltrona) di Comes

Un’Altra Casagiove non demorde e chiede il secondo assessorato in giunta minacciando …

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Una settimana che si annuncia decisiva, per il sindaco Peppe Vozza, quella che comincia domani, dopo l’aut aut del gruppo che fa capo a Tommaso De Angelis. Un’Altra Casagiove non demorde e chiede il secondo assessorato in giunta, minacciando in mancanza il passaggio di tutti e tre i consiglieri, nelle file delle minoranza. Nei giorni che hanno preceduto la Pasqua, in verità, è trapelata anche l’indiscrezione delle possibili dimissioni di Gennaro Caiazza, che al momento però sembra essere stato frenato proprio dal suo capogruppo. Fuori Carlo Comes e dentro Pietro Manditto: questo, a quanto risulta, quello che chiede il gruppo degli Indipendenti.