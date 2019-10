Rinvenuto cadavere nel Garigliano: queste le primissime informazioni, proseguono le indagini

BAIA DOMIZIA – Ieri, durante le tarde ore del pomeriggio, è stato trovato tra le acque del Garigliano, sulle sponde di Baia Domizia, un cadavere. Non da subito si è riusciti a dare informazioni più precise riguardanti il corpo, ma da indagini più approfondite ci si è resi conto che il corpo è di una donna, caucasica, di età tra i 30 ed i 40 anni.

A trovare il cadavere è stato un pescatore del luogo, che immediatamente ha dato l’allarme avvisando le autorità competenti. L’avanzato stato di decomposizione del corpo ha reso necessario il trasferimento presso un medico legale per poter fare esami appropriati e cercare di stabilire le cause del decesso.