Rinviata a settembre la decisione sull’arresto l’ex sindaco di PORTICO Massaro, l’ex assessore Morrone, i Piccirillo e altri

PORTICO DI CASERTA (r.c.) – Oggi dinanzi alla 12 Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli presieduto dalla dott. ssa Paola Russo nulla di fatto. Rinvio al 20 settembre prossimo per discutere il ricorso del Pubblico Ministero del Tribunale sammaritano, la dott. ssa Stefania Pontillo, che ha impugnato il provvedimento del Giudice dott. Emilio Minio che ha rigettato le sue richieste di ordinanza in carcere, agli arresti domiciliari, altre misure interdittive. I fatti risalgono al 2014-2015 quando era in carica l’amministrazione retta dall’allora sindaco Massaro Gerardo. Tutto verte intorno ad un cambio di destinazione d’uso (da commerciale a civile abitazioni) di un mega complesso edilizio costruito nel Comune di Portico di Caserta dall’imprenditore di Marcianise Felice Letizia. Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero il provvedimento sarebbe illegittimo e sarebbe stato emesso e concesso al sol fine di favorire il costruttore in quanto sarebbero mancati i presupposti della concessione (di qui e’ finito sotto processo il responsabile dell’area tecnica dell’epoca e la relativa dirigente) e poi sarebbero stati commessi una serie di falsi nei vari sopralluoghi eseguiti sia presso il complesso edilizio che presso il campo sportivo.

Ora la parola spetta al collegio difensivo formato dagli avvocati Renato Iappelli, Francesco Piccirillo, Raffaele Crisileo, Stefano Vaiano, Nicola Leone, Enzo D. Spina. Sono finiti sotto processo: Massaro Gerardo, Falcone Alessandra, Piccirillo Pasquale,Piccirillo Francesco, Iodice Giovanni, Morrone Pierfrancesco, Cristillo Cosimo, Iodice Ferdinando, Gravina Biagio, Gaudiano Giuseppe, Leggiero Antonio, Massaro Pasquale, Papillo Giuseppe. Intanto il Pubblico Ministero – che vede nel comportamento degli indagati le mosse di un’associazione a delinquere – ha contestato i reati di abuso in atto di ufficio e di falso e poi ha impugnato anche il provvedimento di rigetto della sua richiesta di sequestro del distributore di carburante dell’ex Sindaco Massaro nonche’ l’intero complesso edilizio dell’ imprenditore Letizia Felice. Si e’ in attesa della fissazione dell’udienza.

L’ELENCO

Gerardo Massaro classe 1971

Alessandra Falcone classe 1958

Angelo Piccirillo classe 1951

Pasquale Piccirillo classe 1952

Francesco Piccirillo classe 1954

Francesco Piccirillo classe 1961

Giovanni Iodice classe 1952

Piefrancesco Morrone classe 1974

Cosimo Cristillo classe 1981

Ferdinando Iodice classe 1955

Biagio Gravina classe 1980

Giuseppe Gaudiano classe 1969

Antonio Leggiero classe 1964

Pasquale Massaro classe 1965

Giuseppe Papillo classe 1977

Maria Ginestra classe 1964

Antonino Adelini classe 1952