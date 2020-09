Rinviata l’apertura delle scuole in un secondo comune. Ecco la data

PARETE – Il sindaco di Parete Gino Pellegrino ha deciso di non riaprire le scuole il 24 settembre, così come ordinato dal primo cittadino di San Felice a Cancello.

Lo ha spiegato in una nota: “Ordinanza rinvio al 28 settembre riapertura delle scuole dell’Istituto Comprensivo Basile Don Milani. In considerazione delle elezioni del 20 e 21 settembre e la necessità di pulire e sanificare i plessi scolastici il 22 settembre, potremmo consegnare alla scuola i locali solo il 23 settembre.

Considerando la nota della Dirigente Scolastico dell’I.C. “Basile-Don Milani” nella quale si manifesta l’impossibilità di allestire le aule nel rispetto delle regole anti covid in un solo giorno, ho appena firmato un’ordinanza per posticipare l’avvio delle attività didattiche in tutti i plessi dell’I.C. “Basile Don Milani”, fissando per il giorno 28 settembre l’inizio delle stesse.”