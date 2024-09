Rischia di morire mentre mangia un cornetto. Miracolo e colpo di fortuna al bar Seven Up

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dovrà offrire un caffè in imperitura memoria all’uomo che stava prendendo il caffè di fianco a lui l’uomo che questa mattina stava morendo soffocato a seguito di un cornetto, andato di traverso mentre stava facendo colazione.

Momenti di panico questa mattina, lunedì, al bar Seven Up di viale Consiglio d’Europa di Santa Maria Capua Vetere, locale che si trova vicino ad altri esercizi noti, come La Paletta d’Oro, nota gelateria, e il bar Cappiello.

Lo sfortunato protagonista della storia si è accasciato, non riuscendo più a respirare. E qui è intervenuto l’uomo di fianco a lui che, grazie alla manovra di Heimlich, ha liberato le vie respiratorie della vittima di questo incidente.