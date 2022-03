Rischiare di morire per dimagrire. Ora è ufficiale: indagato il medico che ha operato Angela Iannotta

S.MARIA C.V. – Il medico Stefano Cristiano è ufficialmente indagato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il reato di responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario, reato previsto dall’articolo 590 sexies del Codice Penale.

Si tratta di un atto dovuto, che permetterà alla Procura di indagare e di raccogliere tutti gli elementi utili per stabilire se, a carico del medico che ha operato , gravino effettivamente delle responsabilità dirette.

L’indagine sarà importante anche per capire se esiste e quale sia il grado di coinvolgimento delle due strutture sanitarie, una de L’Aquila e una di Caserta, in cui Angela Iannotta è stata curata.