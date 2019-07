RISSA IN ERASMUS. La famiglia di Emilio Puorto paga una cauzione di 30.000€ e riporta il figlio a casa

VILLA DI BRIANO – Sono passati poco più di due mesi, ma Emilio Puorto è finalmente uscito dal carcere. Il ragazzo di Villa di Briano era finito dietro le sbarre dopo la vergognosa rissa cui ha preso parte in quel di Cadiz, dove si trovava per motivi di studi insieme ad altri ragazzi all’interno del progetto Erasmus che permette l’interscambio di università per un limitato periodo di tempo in paesi dell’Unione Europea.

Per poterlo riavere a casa la famiglia del ragazzo ha dovuto pagare alla giustizia spagnola una cauzione da 30.000€. Il suo legale, lo zio, continua a ribadire che quella di Emilio è stata solo legittima difesa, ma le immagini sembrano abbastanza chiare.