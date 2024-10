Rissa tra giovani per una sigaretta negata finisce a coltellate: feriti due padri di famiglia

I due adulti sono intervenuti per riportare la calma tra due giovani di Santa Maria Capua Vetere ed un gruppetto di egiziani ospiti di una comunità della zona. La discussione per una sigaretta negata

SAN PRISCO/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Emergono dettagli sull’ episodio di violenza andato in scena sabato sera poco dopo le 22:30 all’esterno di un noto bar in via Stellato a San Prisco.

Diversamente da come scritto nella giornata di ieri e come, invece, raccontato dalla moglie di una delle vittime, non si è trattato di una discussione nata per uno sguardo di troppo ma a quanto pare per una sigaretta negata. Protagonisti due giovani di Santa Maria Capua Vetere, e non di San Prisco, e dei giovani egiziani ospiti di una comunità del posto.

E’ stato difronte al diniego di una sigaretta che gli animi, tra i giovani, si sono accesi. A quel punto due uomini adulti, del posto, due padri di famiglia, due persone per bene sono intervenuti al fine di riportare la situazione alla calma ma entrambi sono stati feriti con un’arma bianca, un coltello, e non una bottiglia. Trasportati, dai sanitari del 118, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono stati curati uno per una profonda ferita alla gola e l’altro alla testa.