RISTORANTE LE TRE FARINE – Serata all’insegna del romanticismo, un successo la cena per San Valentino

Ieri sera si svolta la serata di San Valentino nel ristorante Tre Farine. La serata è stata davvero magica con un atmosfera romantica all’insegna del vero amore, il locale infatti offriva l’opportunità di immortalare con la polaroid offerta dal locale degli scatti per ricordare la serata in quanto gli smartphone erano stati “requisiti” per una serata all’insegna dell’amore puro.

La cucina è stata davvero ottima con piatti molto particolari, raffinati e creativi da poter scegliere su due menù tra ristorante e pizzeria, i tavoli erano addobbati per la serata a tema “San Valentino” con candele e decorazioni graziose su ogni tavolo e con un pensierino per ogni tavolo, offerto dal locale.



La serata è stata molto piacevole con un piano bar e musica dal vivo che hanno animato tutta la serata, all’inizio con musica soft per poi proseguire con balli tipo jazz e swing. La serata si è conclusa poi con dei dolci a tema a scelta tra quelli proposti, molto carini e buonissimi. Ognuno di noi dovrebbe provare almeno una volta a mangiare da Tre Farine per scoprire cos’è il gusto.