Rita De Crescenzo, star di Tik Tok, ospite di un Carnevale casertano

ARIENZO – Rita De Crescenzo è una star di Tik Tok, dove conta quasi 1 milione di follower.

Impossibile, per chi frequenta la piattaforma, non essere mai incappato in uno dei suoi contenuti, così come nel video Youtube della sua canzone “Ma te vulisse fa na gara e ballo?” (quasi 5 milioni di visualizzazioni).

Si definisce “svergognat“, termine che è diventato il suo personal brand.

Perché ne parliamo?

Perché nelle ultime ore si sta facendo un gran discutere della sua partecipazione come ospite d’onore del Carnevale di Arienzo, comune della provincia di Caserta.

Lo ha annunciato ufficialmente il sindaco Giuseppe Guida.

Sono molte le polemiche sviluppatesi intorno alla partecipazione della De Crescenzo, personaggio da molti definito “trash” e diseducativo:

“Rita De Crescenzo? Ma ho letto bene? L’emblema dei disvalori e della diseducazione in una festa per bambini? l’apoteosi del trash e dell’ostentazione social del nulla. Ma è uno scherzo? È uno scherzo. Non può essere vero” –

si legge in uno dei commenti all’annuncio del sindaco Guida.

Il quale prontamente risponde: “A carnevale ogni scherzo vale. Troppe polemiche per un giorno di divertimento. Chi pensa che non sia consona per qualsiasi tipologia di pubblico eviterà di ascoltare quei 20 min di esibizione. Gli altri resteranno. Facciamo morale quando poi in TV facciamo vedere ai bambini programmi demenziali come il grande fratello? Almeno quel giorno è carnevale e non è il festival della cultura. Poi vedremo quante persone ci saranno. Ed è quello che conterà. Una giorno con tanta affluenza con tantissime persone in maschera”.