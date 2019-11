RITROVATA 83ENNE SCOMPARSA. Respiro di sollievo per i suoi cari

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Una notizia che siamo lieti di poter dare, cosa che non accade spesso in questo particolare momento e in questo particolare luogo. Dopo tanta paura, è stata ritrovata presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno la 83enne Rosa D’Agostino, scomparsa da ieri e irrintracciabile tutta la notte e la mattina di oggi (QUI LA NOTIZIA). Una bella notizia, dicevamo, oltre che per noi che la divulghiamo, soprattutto per i suoi cari, che hanno potuto riabbracciarla.