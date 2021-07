Ritrovato “mastu Mario”, si era allontanato da casa due giorni fa

SANT’ARPINO/ORTA DI ATELLA/CRISPANO (Lidia e Christian de Angelis) Buone notizie è stato ritrovato il signor Mario Russo, scomparso da due giorni da casa. In queste ore su tutti i social è impazzata una bellissima gara di solidarietà per ritrovare “Mastu Mario”, l’anziano signore della foto, che gira sempre in bici e che mancava da l’altra mattina da Crispano. L’uomo ama girare in bici per i diversi comuni atellani, lo conoscono tutti, poi non ha fatto più ritorno a casa, i familiari e amici preoccupati per la sua sorte si sono attivati sia informando le Autorità che facendo appelli disperati sui social. Fortunatamente da poco la bella notizia, il signor Mario è stato trovato a Bacoli, e sta bene, sono stati avvisati i familiari che ora andranno a riprenderlo. Un sospiro di sollievo per questa lieta notizia.