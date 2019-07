Riunione del gruppo di Caserta della Lega-Salvini. ECCO CHI C’ERA

CASERTA (c.s.) – Martedì 23 Luglio, a Caserta, si è tenuta una riunione politica organizzativa della ‘Lega Salvini Premier’ della città capoluogo e delle realtà limitrofe promossa dal coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni con tantissimi riferimenti politici ed amministratori comunali del territorio. Dopo l’Intervento introduttivo del commissario cittadino di Caserta Finizio Di Tommaso è stata la volta del coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni che ha relazionato circa il livello di organizzazione del partito sul territorio e sugli appuntamenti che attendono la Lega nelle prossime settimane.

Marcianise, Maddaloni, S. Maria a Vico, Macerata Campania, Caserta, Castel Morrone, Capodrise, S. Nicola la Strada, Recale, Capodrise, S. Prisco, Casapulla, Casagiove e tante realtà del territorio sono state protagoniste di un sano confronto teso a realizzare il miglior assetto di partito sul territorio.

“Questi incontri – ha dichiarato il coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni – hanno come unico scopo quello di radicare al meglio la Lega nelle nostre realtà cittadine e di tendere alla realizzazione del cosiddetto ‘partito del territorio’, cioè di un soggetto politico che, oltre al avere un capitano come Matteo Salvini che trascina la nostra comunità verso percentuali elettorali impressionanti, sia in grado anche di avere un modello organizzativo sul territorio sempre pronto per far fronte alle esigenze del partito”.