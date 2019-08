MARCIANISE – Si è verificato un incidente stanotte lungo Viale Carlo III all’altezza del Big maxicinema. Una mercedes Classe B con due ragazzi di Marcianise a bordo, si è scontrata con una Panda, finendo poi contro la Punto di alcune prostitute. Il ragazzo a bordo della Panda è stato trasportato in ospedale così come tre prostitute, rimaste ferite. Fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni.