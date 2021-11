Rogo nella zona industriale. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre”

GRICIGNANO D’AVERSA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina nella zona industriale Aversa Nord, nel territorio del comune di Gricignano di Aversa. Ad essere coinvolti dalle fiamme, fa sapere il Comune di Gricignano di Aversa, sono uno o più capannoni dell’azienda Frigocaserta all’interno dei quali erano stoccati prodotti surgelati. Il rogo è attualmente in corso e sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incendio ha generato una colonna di fumo visibile a molti km di distanza. Il sindaco di Gricignano di Aversa, Vincenzo Santagata, invita i cittadini “in via cautelativa, dal momento che ancora non è stata accertata un’eventuale ricaduta sulla qualità dell’aria, a limitare le uscite di casa e a tenere porte e finestre chiuse“.