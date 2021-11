Rolex da migliaia di euro comprati con assegni falsi: ARRESTATI DUE CASERTANI

CASTEL VOLTURNO – Sono due trentenni di Castel Volturno, Gaetano Moccia e Giovanni Saviano, i due soggetti responsabile di una truffa ai danni di vari venditori di Rolex on-line.

In pratica, i due compravano questi orologi di grande valore, utilizzando falsi assegni.

L’ultima volta è stata pochi giorni fa, il 23 novembre, quando si sono portati via un Rolex al valore di €13000. Quando l’acquirente è andato in banca per l’incasso, ha scoperto che l’operatore della banca con cui ha parlato era uno dei due casertani truffatori, scoprendo che l’assegno era falso. Bloccati dagli uomini della squadra mobile di Bologna sono stati arrestati e trasportati al carcere di Pisa.

In queste ore sono riusciti ad ottenere la scarcerazione, con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.