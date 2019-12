Rubano cibo e alcolici in un supermercato di S.MARIA C.V. Segnalati 4 pregiudicati. Sequestrata una Lancia Musa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Al termine di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati, nella serata di ieri, dalla Polizia di Stato, personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, ha identificato circa 70 persone, ed elevato sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con ritiro amministrativo di documenti; sono stati, altresì, controllati numerosi individui sottoposti a misure di prevenzione e cautelari.

La Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato ha provveduto altresì a controllare gli esercizi autorizzati alla vendita di artifizi pirotecnici ubicati nel territorio di S. Maria Capua Vetere.

Sono stati segnalati all’A.G. per il reato di furto quattro individui, tutti pregiudicati, residenti in Eboli (SA) trovati in possesso di un significativo quantitativo di derrate alimentari e bottiglie di alcolici asportati nella mattinata di ieri in un supermercato di S. Maria Capua Vetere; l’autovettura Lancia “Musa” utilizzata per commettere il reato veniva sottoposta a sequestro.

I predetti saranno fatti oggetto di provvedimento di foglio di via con divieto di ritorno nel comune di S. Maria Capua Vetere.

Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori particolari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Caserta.