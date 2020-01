CASTEL VOLTURNO – Attimi di tensione si sono registrati in via Carducci nel comune di Castel Volturno, nella zona “villaggio agricolo”. I tecnici dell’ enel hanno scoperto 25 famiglie che si appropriavano abusivamente dell’energia elettrica. Gli operatori enel giunti sul posto con la polizia municipale locale, per provvedere al distacco della fornitura sono stati dapprima minacciati e poi spintonati fino a diventare bersaglio di oggetti lanciati dalle finestre.