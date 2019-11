“Rubano” l’auto dei genitori. Due ragazzi finiscono contro un palo

SAN FELICE A CANCELLO– Due giovani di 15 e 16 anni domenica scorsa hanno “rubato” l’auto dei genitori e si sono schiantati contro un palo della pubblica illuminazione. E’ successo domenica pomeriggio nei pressi della chiesa di Sant’Agnese a Piedarienzo. I due hanno riportato una serie di escoriazioni e contusioni e sono stati medicati nell’ospedale di Maddaloni.

Erano a bordo della Lancia Y dei genitori. Alcuni residenti hanno visto l’auto sbandare e poi schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione centrando una panchina di cemento. I genitori si trovavano a quell’ora in chiesa per partecipare alla messa. Gli operatori del 118 hanno dovuto tranquillizzare prima la mamma e il papà dei due e poi condurre i due ragazzi in ospedale per farsi medicare.