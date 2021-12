Rubarono tre setter da 20mila euro: condanna per vigilante di MONDRAGONE

MONDRAGONE – Rubarono da un allevamento tre setter. Per quel furto in quattro sono stati condannati nei giorni scorsi dal tribunale di Arezzo. Tra loro ci sono anche un ortopedico, il vigilante di Mondragone Francesco Villano (attuale presidente dell’Istituto di Vigilanza Lavoro e Giustizia di Caserta) e un pregiudicato che doveva scontare una lunga condanna per precedenti reati.

La banda era accusata di aver rubato da un allevamento dell’aretino, nel 2016, tre femmine di setter inglese dal valore di oltre 20 mila euro l’una. Cani da riproduzione destinati a concorsi internazionali.

Nei giorni scorsi la sentenza: i quattro, accusati di furto aggravato in concorso, sono stati condannati dal giudice Ruggiero. Il primo, pregiudicato, è stato condannato a un anno e due mesi, gli altri tre (compresi medico e vigilante) sono stati condannati a otto mesi con pensa sospesa.

Le tre cagnoline non sono mai state ritrovate.