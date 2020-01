Rubati 4000 euro in salumeria tra prosciutti e macchinari, ecco dove era nascosto il malloppo

CARINOLA – Era la notte del 13 gennaio quando dei malviventi, mediante un buco nel muro, riuscivano a introdursi all’interno la salumeria di Corso Umberto I, in Carinola, asportando vari prodotti alimentari tra cui numerosi prosciutti e macchinari da lavoro tipici.

Poi, nella giornata successiva, i carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Ragozzino, già impegnati in una capillare attività di prevenzione e repressione dei reati e in particolare dei furti, uscivano in poco tempo a rivenire tutta la merce rubata nell’abitazione di un soggetto pregiudicato, originario e residente proprio a Carinola. La merce, oltre 4000 euro di valore commerciale, veniva restituita al legittimo proprietario, il titolare dell’esercizio commerciale. Il soggetto nella cui disponibilità è stata ritrovata la merce, è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.