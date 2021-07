S.FELICE A CANCELLO. Manca il numero legale, salta il Consiglio Comunale

SAN FELICE A CANCELLO – (Fabio Gagliardi) Oggi alle ore 19 era previsto, in prima convocazione, il Consiglio Comunale di San Felice a Cancello, ma per mancanza del numero legale non si è tenuto. Tutto è rimandato alla seconda convocazione in programma giovedì. Si intravede un’estate caldissima per il sindaco Giovanni Ferrara. Da voci all’interno del comune, pare che in giunta ci sia qualche assessore che non può ricoprire quell’incarico perché in debito con l’Ente. Ci sono alcuni consiglieri dell’attuale maggioranza che propendono per il passaggio tra i banchi della minoranza, in quanto non condividono l’operato del primo cittadino.

Nel caso in cui ciò dovesse accadere Ferrara non avrà più i numeri per poter amministrare. Ad oggi ha una maggioranza esigua 8 consiglieri di minoranza e 8 consiglieri di maggioranza più lui. A dimostrazione di ciò vi è anche l’assenza del numero legale del Consesso convocato in prima seduta. Vedremo quanti consiglieri si presenteranno alla seconda convocazione le prossime mosse di Ferrara per arginare ed eventualmente recuperare quest’ennesima crisi politica. Per i Sanfeliciani le crisi politiche ormai sono all’ordine del giorno.