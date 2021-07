S.FELICE A CANCELLO. Ok della giunta comunale a due progetti di edilizia scolastica

SAN FELICE A CANCELLO (Fabio Gagliardi) La Giunta guidata dal Sindaco Giovanni Ferrara nell’ultima seduta del 23 luglio ha approvato due progetti esecutivi riguardanti i lavori di ricostruzione del muro crollato mesi fa tra il plesso “F. Pio” e l’edificio che ospita i bambini del plesso “Don Milani” con realizzazione di una scala di collegamento e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’adeguamento dell’edificio “G. Migliore” a scuola primaria sito in via Clemente Iadaresta. Per la realizzazione di questi interventi sono stati utilizzati i fondi trasferiti all’Ente dall’Ambito C2.

Nel mese di giugno l’amministrazione manifestò la volontà di utilizzare questi fondi per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici. Nonostante la delibera riguardasse l’edilizia scolastica alla seduta della Giunta non ha partecipato l’Assessore al ramo, Carmela Maiorino. Questi interventi di manutenzione venivano richiesti da tempo dalla dirigente scolastica, e furono oggetto di accordo a seguito della visita dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.