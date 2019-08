SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Non sono chiare ancora le motivazioni per le quali un pregiudicato di contrada Talanico, a San Felice a Cancello abbia ingerito candeggina nella giornata di ieri. Restano aperte entrambe le ipotesi, cioè il tentativo di togliersi la vita o un drammatico errore. fatto sta che l’uomo è stato soccorso e accompagnato dai familiari all’ospedale di caserta per una lavanda gastrica d’urgenza.