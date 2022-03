S.FELICE A CANCELLO. Uffici comunali sempre più bollenti: lo scontro tra il segretario e il resto della struttura è finito già sul tavolo dei magistrati della Corte dei Conti

Nel mirino liquidazioni di salari accessori ad alcuni dipendenti del municipio e una serie di progetti incentivanti

SAN FELICE A CANCELLO (fabio gagliardi) – Continua la polemica tra il segretario comunale Giuseppe Principe e la struttura politica amministrativa dell’ente locale di San Felice a Cancello.

Negli ultimi mesi, come abbiamo già scritto in articoli precedenti, si sono registrate moltissime situazioni calde. Ma la serie, a quanto pare, continua dato che ultimamente se ne è aggiunta un’altra più scottante. Parliamo di segnalazioni portate all’attenzione dei magistrati della Procura della sezione regionale della Corte dei conti. Ovviamente, noi non sappiamo quali saranno gli esiti di questi procedimenti e non possiamo certo escludere che il tutto venga archiviato.

I punti sotto la lente dei magistrati contabili riguardano le liquidazioni di salari accessori ad alcuni dipendenti del municipio di San Felice a Cancello per il 2020 e una serie di progetti incentivanti relativi sempre allo stesso anno. I magistrati vogliono vederci chiaro anche su alcuni servizi affidati dall’ufficio Tributi a società terze. Nei prossimi giorni, dunque, si potrebbe verificare un via vai di personale di polizia giudiziaria presso l’ente comunale che, come avviene di solito, andrà ad acquisire copia degli atti sub-judice, operazione necessaria per constatare la veridicità delle segnalazioni.

Questi ulteriore ingressi, delegati dalle autorità inquirenti, farebbero seguito ad altri già avvenuti nelle scorse settimane per questioni differenti rispetto alla storia di cui vi stiamo scrivendo. Ovviamente noi seguiremo dettagliatamente i prossimi sviluppi con l’obiettivo di assicurare sempre una costante e veritiera informazione.