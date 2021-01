S. MARIA A VICO. Intervengono per dare supporto al personale Asl, 2 vigili aggrediti e mandati in ospedale

SANTA MARIA A VICO – Aggrediti e mandati in ospedale. E’ successo nella mattinata di giovedì a Santa Maria a Vico a due vigili urbani in via Ferdinando d’Aragona che si erano recati a dare supporto al personale Asl intenti ad intervenire in un’abitazione dove era stata segnalata la presenza di un grosso cane maltrattato dai proprietari.

Non si conoscono i motivi dell’aggressione, ma presto è passati dalle parole ai fatti e i due vigili sono rimasti feriti.

Il sindaco Andrea Pirozzi ha espresso piena solidarietà al corpo di polizia municipale condannando l’atto di violenza che non può essere tollerato soprattutto in un momento così difficile che vede i rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati ogni giorno nella lotta al Coronavirus.