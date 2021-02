S. MARIA A VICO. Troppi assembramenti, vietati cibo e bibite in strada. La stretta del sindaco Pirozzi

SANTA MARIA A VICO – I continui fenomeni di assembramento notturno verificatisi nelle ultime settimane al parco De Lucia e la graduale ascesa dei contagi da Covid-19 in tutto il Comune di Santa Maria a Vico, hanno indotto il sindaco Andrea Pirozzi – al termine dell’ultima seduta della Consulta della Sicurezza Urbana, tenutasi il 2 febbraio – ad emettere un nuovo provvedimento restrittivo. Si tratta dell’ordinanza numero 36 del 4 Febbraio 2021 che stabilisce, nello specifico, il divieto di consumo di alimenti e bevande in spazi e luoghi pubblici. L’ordinanza ha validità dalla data di emissione e fino al 28 Febbraio prossimo. “Una misura – ha specificato il primo cittadino – che serve in qualche modo a rafforzare tutte le prescrizioni già note ed emanate dal Governo e dalla Regione Campania, come il divieto di mobilità delle persone in orario notturno ed il divieto di consumare cibo e bevande all’aperto, in quanto tra le principali cause di raggruppamenti nei luoghi di aggregazione e di potenziale rischio di contagio”.

La situazione resta sotto controllo e costantemente monitorata ma – avverte Pirozzi – “questo non deve farci rilassare anzi è importante continuare ad assumere un atteggiamento di massima responsabilità, rispettando le norme e le misure di prevenzione, perché tutti possiamo vivere al sicuro, tutelando il nostro bene più prezioso, la salute”.