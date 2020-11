S.MARIA C.V. 100 persone al ristorante senza distanziamento: chiuso dai vigili

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Un secondo controllo dopo due settimane dalla prima chiusura decisa dai vigili urbani di Santa Maria Capua Vetere e pare che nulla sia cambiato al Sushi King di via Della Valle a Santa Maria Capua Vetere. Dopo aver chiuso a causa delle violazioni delle disposizioni anti Covid oggi succede la stessa identica cosa: doppia sanzione per il titolare e richiusura dell’attività. Nessun distanziamento e ben 100 clienti nel ristorante. Per questo è scattata una nuova chiusura e una multa da 4 mila euro.