S. MARIA C.V. 34enne beccato dai carabinieri con la droga in casa: denunciato

Altre due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti



SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel corso della serata di ieri, in Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio volto al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti ed al controllo dei veicoli in transito sulle principali vie di comunicazione e sulle strade di accesso ai centri di aggregazione cittadina, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 34enne del luogo. L’uomo a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 1,59 gr di sostanza stupefacente del tipo “crack”, un bilancino di precisione e la somma contante di 3.135 euro, ritenuta provento di illecita attività.

Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla locale Prefettura due persone di cui uno in regime di detenzione domiciliare trovate rispettivamente in possesso di 0,73 gr di “marijuana” e0,01 gr di sostanza stupefacente del tipo “crack”;

Inoltre ad 31enne di Airola (BN) e ad un 39enne di Castel di Sasso sono state ritirate le patenti e sanzionati perchè trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge.

Sono stati poi controllati 2 esercizi commerciali, 64 persone e 24 veicoli. Effettuate anche alcune perquisizioni domiciliari.