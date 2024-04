LA FOTO. Il ritiro a Caserta non salva il Napoli dalle critiche. Sotto accusa Edo De Laurentiis: “andate a fa…”

CAPODRISE – Nel momento in cui scriviamo questo articolo sono da poco stati superati i quaranta minuti di gioco di Napoli vs. Roma, valevole per la 34esima giornata di Serie A, con gli azzurri che si stanno facendo preferire rispetto alla squadra di Daniele De Rossi.

Chissà se a risvegliare l’intorpidito gruppo degli ormai ex campioni d’Italia siano state anche le proteste dei tifosi che hanno raggiunto il ritiro presso il Novotel di viale Carlo III, tecnicamente ricadente nel comune di Capodrise, ma attaccato a San Marco Evangelista, San Nicola la Strada e, quindi, anche a Caserta.

In molti hanno contestato soprattutto la proprietà, in quel momento rappresentata da Edo De Laurentiis, pronto a partire in Mercedes davanti al pullman della squadra.

Alle urla contro il padre, Edo avrebbe risposto con un sonoro “vaffa“