S. MARIA C.V. Accusati di voto di scambio. Il gip archivia le accuse per Stefano Graziano e Pasquale Fiorenzano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il consigliere regionale del Pd Stefano Graziano e il consigliere comunale di Aversa Pasquale Fiorenzano erano finiti nel mirino della Procura della Repubblica dopo la denuncia di un ragazzo di Carinaro che aveva affermato di aver portato dei voti alle amministrative di Aversa in cambio di una via preferenziale per accedere ad un concorso pubblico. La denuncia era stata corredata da alcuni screenshot di una conversazione fatta in chat su Facebook.

Oggi, il tribunale di Aversa-Napoli Nord ha archiviato le indagini dopo che la polizia postale ha scoperto che il profilo dal quale sarebbero stati inviati i messaggi del consigliere regionale era gestito dallo stesso accusatore. Dunque il giovane avrebbe creato il profilo falso per poi creare artatamente la conversazione.