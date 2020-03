S. MARIA C.V. Beni confiscati alla camorra. L’Agenzia nazionale consegna le ville dell’imprenditore Angelo Grillo al Comune

SANTA MARIA CAPUA VETERE/MARCIANISE – Domani, 3 marzo, l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati consegnerà al Comune di Santa Maria Capua Vetere due ville che nel dicembre 2013 furono sequestrate all’imprenditore di Marcianise Angelo Grillo. Alla presenza dei vigili urbani, dell’assessore comunale Petrella e di Gianluca Casillo, in rappresentanza dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ci sarà il passaggio di consegne delle due villette situate in via Merano, nel parco Carla, dove Angelo Grillo risiedeva con la compagna. Una delle due ville, come si può vedere dalla foto, è ancora in corso di completamento, mentre l’altra è tuttora abitava dall’ultima compagna di Grillo. Il sequestro degli immobili è avvenuto per accertati legami dell’imprenditore con la criminalità organizzata.