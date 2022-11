S. MARIA C.V. Blitz dei Nas, chiuso il bar “Le Bistrot 2.0”

L’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Provvedimento di chiusura, da parte dell’Amministrazione Comunale, per “Le Bistrot 2.0” in via d’Irlanda a Santa Maria Capua Vetere. Nella giornata di ieri il comandante della polizia municipale Giuseppe Aulicino ha disposto l’ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali svolte sul territorio comunale da Vincenzo Santone, 38 anni.

Lo scorso 14 giugno, Santone aveva chiesto la Scia al Comune. Lo scorso martedì i Nas di Caserta hanno inviato una nota al Comune per comunicare che Santone è gravato da impedimenti al proseguimento dell’attività, prescrivendo, quindi, di sospendere e successivamente revocare la segnalazione certificata e di procedere alla chiusura del bar essendo venuti meno i requisiti previsti dalla legge.