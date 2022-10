S. MARIA C.V. Continua a spacciare in casa mentre è ai domiciliari. Arrestata 35enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, nella tarda mattinata odierna nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto, in quel centro, all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, di una trentaquattrenne del luogo, in atto già ristretta ai domiciliari per il medesimo reato.

Nella circostanza i militari dell’Arma, nel corso del controllo, insospettiti dal fare sospetto della donna hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo, in un cassetto della camera da letto, 14 gr. di cocaina, 21 gr. di hashish, un bilancino di precisione e sostanze varie utilizzate per il taglio dello stupefacente.

Nell’abitazione dell’arrestata è stata altresì rinvenuta, quale provento dell’attività illecita, la somma in contanti pari a 14.645,00 euro.

La donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Pozzuoli (NA) a disposizione della competente autorità giudiziaria.