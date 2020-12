S.MARIA C.V. CORONAVIRUS. L’amministrazione dona saturimetri alle famiglie bisognose

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Centinaia di saturimetri, strumenti che servono a misurare il livello di ossigeno nel sangue e quindi fondamentali per scoprire sintomi del contagio da Covid, saranno consegnati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere alle famiglie assegnatarie dei buoni spesa, il cui avviso pubblico con il relativo modulo di domanda è pubblicato sui canali istituzionali dell’Ente. “Per molte persone colpite dal Covid – hanno dichiarato il sindaco Antonio Mirra e l’assessore alla Salute Gabriella Gatto – la misurazione dell’ossigeno nel sangue può sicuramente essere fondamentale per prevenire complicazioni. Abbiamo quindi ritenuto di affiancare alle iniziative di carattere sociale già in corso, anche un altro percorso che miri ad un concreto supporto di carattere sanitario a tante famiglie”