S. MARIA C.V. Dimesso dall’ospedale l’Assistente capo ferito negli scontri in carcere

I vertici Dap hanno fatto visita al poliziotto ferito

SANTA MARIA CAPUA VETERE/LUSCIANO – Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, insieme al suo Vice Roberto Tartaglia, hanno fatto visita in tarda serata al poliziotto penitenziario ferito in maniera piu’ seria nel corso dei disordini scoppiati nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Ricoverato presso l’ospedale di Caserta, l’Assistente capo Luciano Iavarone e’ stato dimesso in serata: ora sta meglio ed e’ tornato nella sua casa a Lusciano, dove ha ricevuto la visita dei vertici del Dap.

”Inaccettabili violenze contro la Polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta. È necessario il trasferimento immediato dei detenuti che avevano denunciato gli agenti e che hanno organizzato le rivolte. È necessario il potenziamento dell’organico della Polizia penitenziaria per garantire dignità e condizioni di lavoro adeguate. Basta con lo Stato che si arrende ai delinquenti, come successo con le rivolte e le scarcerazioni, basta con i silenzi del ministro Bonafede. La Lega segue e seguirà con attenzione la vicenda: cerchiamo soluzioni’‘. Lo dice il deputato Nicola Molteni, commissario regionale della Lega in Campania e responsabile del dipartimento Giustizia del partito.