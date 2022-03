SANTA MARIA CAPUA VETERE – Donna in sella alla sua bici investita da auto pirata. É quanto accaduto ieri sera all’incrocio tra via De Gasperi, via Martiri d’Ungheria e via Righi. La donna ucraina, ma residente in città, in sella ala sua bici è stata urtata cadendo rovinosamente, Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. segnalare l’accaduto è la pagina Facebook di “ciò che vedo in città SMCV”.