S.MARIA C.V. Imprenditore 31enne della città assolto. Era accusato di spaccio di droga

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il giudice dell’udienza preliminare di Napoli, la dott. ssa Patrizia Rossetti ha assolto all’esito del giudizio abbreviato Oreste Buonpane, 31 anni, imprenditore nel settore dei trasporti e dei traslochi di Santa Maria Capua Vetere. Accolte le richieste dei suoi difensori l’avvocato Raffaele e Gaetano Crisileo. Oreste Buonpane era stato tratto in arresto alcuni mesi fa per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era finito nel carcere di Napoli Poggioreale dove era rimasto detenuto per oltre 15 giorni fino all’esito del Riesame che lo aveva scarcerato rigettando l’impianto accusatorio della Procura DDA di Napoli. Oggi l’imprenditore sammaritano vede porre fine alla sua vicenda penale.