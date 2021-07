S.MARIA C.V. IN LUTTO. Morto a 69 anni Armando, volto storico della città

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le città di San Tammaro e Santa Maria Capua Vetere piangono la scomparsa di Armando Decembrino, sessantanovenne originario del comune sammaritano, spirato nelle scorse ore a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico complesso a cui si era sottoposto.

Ex dipendente della ferrovia alifana e anche lavoratore presso il deposito di Capua della CTP, era molto conosciuto in zona per essere uno dei membri più attivi del circolo Unione sportiva gladiator di Piazza Matteotti a Santa Maria Capua Vetere. Folla composta d emozionata per dargli l’ultimo saluto