SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Un malore è alla base dell’incidente avvenuto stamattina a Santa Maria Capua Vetere, in via Alessandro Milbitz, non distante dal Tribunale penale sammaritano.

Un uomo alla guida di una Skoda ha avuto un problema fisico, sentitosi male, ha impattato con la propria auto contro le altre vetture in sosta in quel tratto di strada. Il personale del 118 ha aiutato l’uomo a riprendersi, rimasto ferito ad un braccio