A scontrarsi due vetture

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente in via Napoli, traffico in tilt. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture: una panda e un’Audi. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni alle vetture e rallentamenti alla circolazione nella zona del rione Sant’Andrea dei Lagni.