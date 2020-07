S.MARIA C.V. La foto del salvataggio. Gravissimo malore per un uomo a un quinto piano di via De Michele. Vigili del fuoco e 118 in azione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un intervento altamente specializzato che ha messo insieme le professionalità dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e del personale del 118. E’ accaduto verso le 11.30 di stamattina in via De Michele, a Santa Maria Capua Vetere. Una persona ha accusato un grave malore nella sua abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco a supporto del 118 è stato reso necessario dal fatto che la vittima del malore abita al quinto piano di uno stabile. E dunque, la necessità assoluta di trasportarla in strada in condizioni di massima sicurezza e in modo tale da non esporlo ad ulteriori rischi, in considerazione della gravità delle sue condizioni, non poteva non implicare anche l’utilizzo dei vigili del fuoco, visto e considerato che le scale del condominio di via De Michele in cui abita l’uomo sono molto strette.

Ciò ha consentito di far partire l’ambulanza in tempi celeri e ora questa persona, a quanto pare colpita da un problema cerebrale e in codice rosso si trova ricoverato nell’ospedale civile di Caserta.