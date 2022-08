S. MARIA C.V. La Polizia Municipale soccorre anziana caduta in casa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – In casa da sola cade rovinosamente a terra, soccorsa dagli agenti della Polizia Municipale. É accaduto questa mattina, poco dopo le 8.00, in via in via Alcide De Gasperi a Santa Maria Capua Vetere. Una donna di 80 anni, da sola in casa, è caduta in camera da letto e, non riuscendo a rialzarsi, ha cominciato a gridare fino ad attirare l’attenzione di una vicina di casa la quale ha allertato i soccorsi. Ad intervenire gli agenti della Polizia Municipale i quali hanno ritrovato la donna riversa a terra dolorante. La donna, soccorsa e rassicurata ha spiegato agli agenti di essere scivolata dal letto e di non riuscire più a rialzarsi.