S. MARIA C.V. Muore folgorato da una scarica elettrica: condannato amministratore di condominio

Per la medesima vicenda è stato condannato anche il titolare e amministratore unico di una società di manutenzione impianti

SANTA MARIA CAPUA VETERE -S ei mesi di reclusione ed obbligo di risarcimento con il responsabile civile in solido. E’ quanto disposto dal giudice monocratico Luca Vitale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Stanislao M. amministratore di condominio del Parco Solaria ritenuto responsabile della morte di Giovanni Cepparulo, 25 anni.

Condannato anche il titolare e amministratore unico di una società di manutenzione impianti, ad 1anno e 4 mesi di reclusione sentenza pronunciata il 17 luglio 2020 dal Gup Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di giudizio abbreviato, assolvendo i tre dipendenti della ditta originariamente imputati per concorso in omicidio colposo.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura verso l’una di notte Cepparulo in compagnia della moglie, della cognata e di un amico stava riaccompagnando le due sorelle che abitavano al Parco Solaria quando si rendono conto che le ragazze avevano dimenticato le chiavi del cancello. Anziché bussare ai familiari il giovane scavalcò la ringhiera appoggiandosi al palo dell’illuminazione. Di lì a poco la tragedia. vviate le indagini finirono sotto processo l’imprenditore e 3 dipendenti oltre all’amministratore di condominio del parco.