S.MARIA C.V. Nella rissa alla villa comunale resta ferito la comparsa di Gomorra. Sarà operato all’ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ Gaetano Rauso l’uomo rimasto ferito ieri sera, al termine di una rissa intorno alla villa comunale (I PRIMI DETTAGLI).

Rauso, bodyguard e comparsa nella serie tv Gomorra, sarebbe stato assalito e spinto a terra da un uomo del posto col quale aveva avuto un’animata discussione poco prima. Nella caduta si è procurato la frattura del femore che dovrà essere ora curata con un intervento chirurgico.

La lite è avvenuta intorno alle 23 in via don Luigi Sturzo ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia per ricostruire la dinamica dei fatti.