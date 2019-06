SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Serata di sangue quella di ieri 27 giugno a Santa Maria Capua Vetere.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto è accaduto due uomini sammaritari hanno iniziato un diverbio animato che nessuno avrebbe pensato che finisse male.



La lite è avvenuta intorno alle 23 in via don Luigi Sturzo. I due uomini dopo le parole sono passati alle mani e uno dei due ha cacciato dalla tasca un coltello ferendo l’altro.E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia per ricostruire la dinamica dei fatti.