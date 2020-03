SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Sindaco Antonio Mirra, con ordinanza n. 42 del 26 marzo 2020, ordina:

– Ai gestori/proprietari di attività di vendita di generi alimentari il divieto di somministrazione, in modalità self service, di prodotti non confezionati;



– Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.