S.MARIA C.V. Paolo Busico all’attacco: “Altro che pericolo sventato, l’ospedale Melorio è “in fin di vita”

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa del consigliere: “Qui da noi vietato avere un infarto o qualsiasi altro malore”

L’ emergenza pandemica legata al Covid 19 ha, purtroppo, aggravato la situazione emergenziale della sanità locale

La paura del contagio ha fatto sì che negli ultimi mesi si sia parlato solo del coronavirus e delle strutture Covid ( vedi ospedali modulari di emergenza praticamente vuoti ) mentre ci si sta dimenticando della generale salute dei cittadini



Nel silenzxio totale delle Istituzioni -che invece nelle settimane scorse si sono vantati di aver scongiurato la conversione del Melorio in struttura Covid che avrebbe portato poi alla chiusura – in realtà l’ospedale Melorio è al collasso con personale insufficiente a nche a garantire l’assistenza più elementare ai residenti non solo di Santa Maria Capua Vetere ma di tutti gli altri paesi limitrofi.E’ vietato avere un infarto o qualsiasi altro malessere se non ci sitrova nelle vicinanze degli Ospedali di Caserta e/o Aversa tutti gli altri cittadini casertani che vivono altrove possono anche morire in attesa di essere trasportati in ospedali che hanno il personale sufficiente a gestire i repartiI Sammaritani meglio che si rassegnino: se si sentono male a casa loro corrono il rischio di non avere alcuna assistenzaDe Luca, Graziano e in ultimo il sindaco Mirra, invece di pensare ad inventarsi nuovi incarichi per poter spartire nuove poltrone, diano spiegazioni sull’attuale situazione di collasso della nostra struttura sanitariaAnche noi sammaritani abbiamo diritto ad una assistenza sanitaria adeguataIn qualità di consigliere comunale invito tutti colleghi Consiglieri nonchè tutte le forze politiche e le associazioni ad intervenire affinchè si scongiuri la morte dell’ ospedale MelorioPaolo Busico