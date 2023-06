S. MARIA C. V. Paura al centro commerciale: commessa ferita per sventare un furto

Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti i carabinieri della locale Compagnia

CSANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ di una una persona ferita il bilancio del tentativo di furto sventato questo pomeriggio al centro commerciale globo , in via Galatina a Santa Maria Capua Vetere.

La commessa del reparto abbigliamento si è accorta di due persone, straniere, intente a sottrarre abiti dagli scaffali. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale l’addetta è rimasta ferita ad una mano. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti i carabinieri della locale Compagnia.