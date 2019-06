SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si sono vissuti momenti di paura in via Colonia Giulia a Santa Maria Capua Vetere. Un’auto ha perso il controllo finendo contro il tubo del gas di un palazzo, danneggiandolo. Dalla rottura è cominciato ad fuoriuscire del gas e si è temuto per l’incolumità dei residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici del settore per poter mettere la zona in sicurezza. Bloccato, momentaneamente, il transito veicolare.